Maestre: "El caso de Begoña Gómez al PSOE le beneficia políticamente porque está claro que es una persecución más política que judicial"

El periodista Antonio Maestre repasa en este vídeo las distintas causas judiciales que afronta el PSOE este semana y analiza sus consecuencias: no todas son malas polítcamente hablando para el Gobierno.

El PSOE se enfrenta a una semana judicial complicada, aunque no todas las causas que presuntamente le atañen a personas del entorno del partido y del Gobierno serían perjudiciales para el Ejecutivo y el partido, electoralmente hablando, según analiza el periodista y escritor Antonio Maestre.

"Hay muchos casos y muy diferentes que pueden costarle algún coste y otros incluso no pasarle ninguno. Creo que el de Begoña Gómez incluso le beneficia políticamente, porque creo que está claro que eso es una persecución más política que judicial", afirma el periodista.

Ahora bien, "el caso de Zapatero es el más delicado", sostiene Maestre, sobre todo porque, además, "la estrategia procesal de José Luis Rodríguez Zapatero para defenderse de las causas puede ser terrible, políticamente para el PSOE".

Ya que "si va por la línea de intentar anular pruebas o decir que el delito está prescrito o se le podrá servir a José Luis Rodríguez Zapatero, pero a nivel político al PSOE le destroza", sostiene Maestre, porque tal como argumenta, "viene a decir que lo que ha ocurrido no lo puede defender por la vía de los hechos y tiene que ser por la vía de la estrategia procesal".

De este modo, "si reconoce que esas joyas no las puede tener y el delito ha prescrito, políticamente es indefendible", concluye Maestre.

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