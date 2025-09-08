Maestre, sobre los asesores de Feijóo que "no tienen ni idea": "Si creen que para captar el voto de Vox el PP debe parecerse a ellos haciendo el ridículo..."

Después de que el líder del PP publicara un vídeo cantando en un bar de A Coruña, titulado 'Me gusta la fruta', el periodista Antonio Maestre analiza la estrategia del PP de "competir" con Vox. En el vídeo, todos los detalles.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso, copiando a Isabel Díaz Ayuso, siguiendo su camino hacia Vox. Tanto es así que este fin de semana, Feijóo ha publicado en sus redes sociales un vídeo cantando en un bar de A Coruña, que titulaba 'Me gusta la fruta'. El fin de esta estrategia sería frenar el trasvase de votos que, según las encuestas, se está produciendo del PP a Vox.

"Será esta la estrategia que han concluido y lo que les advierte gente que sabe, que no sé realmente de qué sabrán. Porque, desde luego, de relación con la extrema derecha y de lo que funciona contra la extrema derecha no tienen ni idea. Esos asesores que le asesoran a Feijóo no tienen ni idea", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre.

"Porque, si lo que creen que tienen que hacer para captar el voto de Vox, es intentar parecerse a ellos haciendo el ridículo...", señala el periodista. Porque lo que está haciendo Feijóo en este vídeo, aclara, "no se parece a Vox, sino que hace el ridículo, porque Vox no tiene ningún problema en llamar 'hijo de puta' a Pedro Sánchez directamente; no tienen que buscar circunloquios".

Así, muestra en pantalla un libro del mayor investigador de la extrema derecha en Europa, Cass Mude: "Lo que hace Feijóo es el ejemplo que este investigador pone de todo lo que no hay que hacer para relacionarse con la extrema derecha", explica Maestre.

Porque siempre habrá "líneas rojas", añade, "que los partidos conservadores no van a estar dispuestos a pasar aunque solo sea porque ni siquiera saben hacerlo; y la extrema derecha no tiene problema en hacerlo y siempre pueden avanzar más". Por ello, intentar copiarles, sentencia Maestre, solo hace que engrandecer a Vox y darle votos: votos que van del PP a Vox. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.