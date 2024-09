El escrito y periodista Antonio Maestre señala que el mérito de Alvise ha sido conseguir sacar capital político de la falta de riego, tanto de él como la de sus seguidores". El agitador de ultraderecha, Alvise Pérez ha reconocido en un video publicado a través de sus redes sociales haber cobrado 100.000 euros de un criptochiringuito. Sin embargo, ha asegurado que lo hizo para "tener ahorros y no enriquecerme con mi actividad política y porque niego a que el Estado me quite la mitad de lo mío".

Además, animó a sus seguidores a la insumisión fiscal. La Fiscalía del Supremo investiga al líder de Se acabó la fiesta por financiación irregular, ya que podría haber cobrado esos 100.00 euros para financiar su campaña electora de las pasadas elecciones europeas.

"Tengo muchas ganas de ver su declaración ante el Tribunal Supremo", asegura Maestre. "Porque hay que ser muy limitado para dejar por escrito y en audios toda la cadena probatoria de varios delitos. Alvise le ha dicho al empresario que le dejó los 100.000 euros, todo lo que necesita el juez para probar el delito. No hace falta que diga más. Es que le ha dicho hasta cuándo fue a recoger ese dinero. Es que hay que ser muy corto. No es listo", sostiene Maestre. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.