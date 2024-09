Alvise Pérez acaba de reaccionar en sus redes sobre toda la polémica de los 100.000 euros en negro. El agitador ha reconocido a través de un vídeo colgado en su cuenta oficial de Instagram que cobro los honorarios del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. Pero se justifica alegando que "Hacienda es una mafia" y que no quieren que le quiten su dinero. Además, ha asegurado que habría aceptado el pago para tener unos "ahorros".

"Hacienda es una mafia y este sistema criminal está roto. Acepté esos honorarios privados sin factura para tener ahorros y no enriquecerme con mi actividad política y porque niego a que el Estado me quite la mitad de lo mío", ha expresado.

También ha justificado el cobro en efectivo alegando a un acto de "sacrificio de moral" tratando de eludir el tema: "Me llamarán corruptos, pero quién no ha hecho alguna vez sacrificios de moral para llegar donde está. He cobrado por mis trabajos sin facturas. Sí. Pero me niego a esconderme detrás de mentiras y promesas vacías".