La vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña para su posterior huida está acaparando toda la atención en el día en el que, en paralelo, se está celebrando la investidura de Salvador Illa en el Parlament.

Para Antonio Maestre, la prioridad es que el pleno se desarrolle con normalidad y Puigdemont no pueda "reventar" la sesión: "La voluntad democrática debería ejercerse y Salvador Illa debería poder ir al Parlament y que la investidura se produzca con normalidad".

"Lo prioritario era que Puigdemont no pudiera boicotear el pleno de investidura, en ese sentido, el dispositivo policial no me parece un fracaso", añade el periodista.

Sin embargo, esta huida es para el colaborador de Al Rojo Vivo una gota más que puede colmar la paciencia de la ciudadanía. "Hay muchos ciudadanos de todo signo político que estamos hartos de las payasadas de un sector independentista", concluye Maestre.