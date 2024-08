El expresident Carles Puigdemont ha accedido al atril preparado en el Arco de Triunfo de Barcelona desde donde ha agradecido "los esfuerzos" a sus "compatriotas" a pesar de "la represión" vivida. Asimismo ha asegurado que este acto sirve para recordar que "todavía" siguen en su objetivo de independencia: "No nos dejemos confundir no será nunca un delito hacer un referéndum", ha proclamado entre gritos de 'President' al mismo tiempo que no ha dudado en cargar contra el Tribunal Supremo. Y es que a sus ojos "la ley de amnistía iba a servir para volver a la política pero en un país donde la ley de amnistía no amnistía tiene un problema de naturaleza democrática", ha dicho.