El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha pasado por Al Rojo Vivo para continuar dando explicaciones acerca de la polémica sobre el contrato que la RFEF firmó con Arabia Saudí para trasladar la Supercopa a Arabia Saudí, así como los audios y documentos a los que ha tenido acceso el periódico 'El Confidencial' procedentes del teléfono móvil de Rubiales.

Así, y por esto último, el presidente del RFEF ha asegurado que "hay una mafia que quiere acabar conmigo": "Ha habido una manipulación (...) y está demostrado que todo lo que hemos hecho es legal y que yo no me he llevado ninguna comisión ni he hecho ninguna irregularidad".

Rubiales justifica esa supuesta cacería basándose en que "si alguien se atreve a poner mis wasap (...) y sacarlos con estos fines espurios", y "hay un periodista que utiliza esto con titulares y falsedades, es claro que van a por mí".

Sobre quién estaría detrás de esto, el presidente de la RFE no ha querido revelar nombres: "Yo tengo mi idea, pero no lo puedo decir". Y ha insistido: "Yo digo que hay una mafia que quiere acabar conmigo. No voy ha dar ningún nombre, ni lo he dado". Puedes ver sus declaraciones en el vídeo que encabeza este artículo.