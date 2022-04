¿Ha mentido Luis Rubiales sobre los detalles del polémico acuerdo para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí? Es la pregunta que Cristina Pardo ha realizado al director de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pablo García Cuervo, que lo ha negado rotundamente: "Cuando se le pregunta si la Federación paga algún tipo de comisión a Kosmos dice que no, en este caso es Kosmos el que tiene que decir el acuerdo que hay con Arabia Saudí".

"La Federación explicó cuál era el contrato, el acuerdo con Arabia Saudí, y luego, por otro lado, está el acuerdo que puedan tener kosmos y Piqué con Arabia Saudí", ha apuntado Cuervo, que ha insistido en que Rubiales no mentía al decir que desconocía los detalles de ese "extremo" del acuerdo porque "no sabe los términos del mismo". Y ha profundizado sobre esta cuestión: "Rubiales y la RFEF no saben los términos de la comisión en el acuerdo al que ha podido llegar Piqué con Arabia. Es una cuestión de responsabilidad y discrección, y no se puede hablar de terceras empresas".

En este punto, Iñaki López ha recordado al director de comunicación que en dicho contrato hay un anexo por el cual la Federación puede anular este contrato y dejar de disputar esta competición en Arabia Saudí si no se paga a Kosmos. "Me llama la atención que desconozca el montante exacto y, sin embargo, la RFEF esté dispuesta a romper el contrato en caso de que Arabia no pague a Kosmos lo que le corresponde", ha planteado Iñaki López, una duda a la que ha respondido de la siguiente manera Cuervo.

"Es una cláusula por parte de la Federación en la que se reconoce el trabajo de Kosmos, pero en ese anexo no hay ninguna cantidad. Es decir, la Federación reconoce a Kosmos como operador fundamental en esta operación internacional por si hay algún tipo de impago o de situación legal incomoda para Kosmos, está hecho para que ellos puedan recurrir a ese anexo", ha zanjado Cuervo al respecto de la polémica.