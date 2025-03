Luís Orriols analiza la posición del PP con Mazón: "La pregunta no es por qué el president no dimite, sino por qué Feijóo no le obliga a dimitir"

Y ante esta pregunta que plantea el politólogo Lluís Orriols, él mismo responde en este vídeo cuáles son las dos únicas opciones posibles en este caso: "O Feijóo no puede hacerle dimitir o no quiere hacerle dimitir".

El politólogo Lluís Orriols asegura que "normalmente los políticos no dimiten, sino que los dimiten", ya que "la supervivencia política, en general, es inherente al ser humano". De este modo, señala que "la pregunta clave que habría que hacerse no es por qué Mazón no dimite -que podríamos darle muchas explicaciones- sino por qué el PP o Núñez Feijóo no lo obliga a dimitir"

Y ante esta pregunta, responde el propio Orriols, solo hay dos respuestas: o no puede o no quiere. Esto es, "o Feijóo no puede hacerle dimitir o no quiere". Y entre esta dicotomía, sostiene el politólogo, "veo poco probable que Feijóo no pueda, por lo tanto, yo entraría en el terreno de que realmente no quiere".

Ante esta afirmación de Orriols, hay dudas en la mesa de debate. El politólogo Santiago Martínez-Vares sostiene que "no puede" hacer dimitir a un político, que puede ponerle una gestora en el partido, pero no hacerle dimitir, mientras que el periodista José Enrique Monrosi asegura que "no podemos tomar a la gente por tonta, ¿cómo no va a poder hacer dimitir Feijóo a Mazón?".

Igualmente, el moderador del debate y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, recuerda que Mariano Rajoy hizo dimitir a Francisco Camps, cuando era president de la Generalitat Valenciana. En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Orriols y el debate posterior. En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Orriols y el debate posterior.