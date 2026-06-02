Lucía Méndez: "Veo muy difícil que el PP pueda librarse de la responsabilidad moral y política de presentar una moción"

La periodista ha cargado en Al Rojo Vivo contra la estrategia del Gobierno y del PP ante la crisis política actual. Además, ha defendido que los ciudadanos exigen liderazgo, responsabilidad moral y decisiones políticas, además de reclamar un debate en el Parlamento.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, ha reaccionado a la invitación lanzada por el secretario general de Junts, Jordi Turull, para que Alberto Núñez Feijóo viaje a Waterloo (Bélgica) con el objetivo de negociar una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez. La periodista ha aprovechado la ocasión para cuestionar la estrategia de los principales partidos políticos y resumió la situación con una expresión popular: "Como decían nuestras madres, unos por otros, la casa sin barrer".

Méndez ha asegurado que la ciudadanía espera de sus dirigentes algo más que cálculos tácticos: "Creo que los ciudadanos aspiran a que su dirigencia política actúe no solo por razones tácticas, sino también por razones políticas y morales. Ya sé que esta palabra puede sonar extraña en estos tiempos, pero existe".

En ese sentido, ha cuestioando el argumento de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder sin una mayoría parlamentaria estable ni Presupuestos Generales del Estado. "La explicación del presidente del Gobierno es: 'Quiero evitar que PP y Vox lleguen al Gobierno'. Eso equivale a decir que quiere evitar unas elecciones no por razones de país, sino porque considera que electoralmente beneficia a su partido y al bloque de la izquierda. Es una forma de verlo; ya serán los ciudadanos quienes juzguen esa decisión cuando acudan a las urnas".

La periodista también ha puesto el foco en el Partido Popular y ha reclamado una reflexión sobre su papel como principal fuerza de la oposición. "Tenemos una alternativa de gobierno que debería replantearse cómo actuar, porque sí tiene instrumentos a su alcance. Puede presentar una moción de censura, aunque no cuente con los apoyos suficientes para ganarla. Creo que la hipótesis planteada por Feijóo responde, en parte, a la voluntad de que se hable de este asunto. Eso es evidente".

Por último, Méndez ha advertido de que la sucesión de investigaciones y polémicas que afectan al PSOE y al Gobierno puede aumentar la presión sobre el PP para que dé un paso adelante en el Congreso. "Con un escándalo y un sumario nuevo cada día, veo muy difícil que el Partido Popular pueda liberarse de la responsabilidad moral y política de presentar una moción de censura durante el próximo año, aunque solo sea para promover un debate parlamentario. El Parlamento debe ser el lugar donde se discutan estas cuestiones".

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