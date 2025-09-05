Lucía Méndez, contundente sobre la ausencia de Feijóo en la apertura del Año Judicial: "Es muy sencillo, Ayuso ha dicho que no tenía que ir"

La periodista se ha cuestionado qué ha cambiado desde que Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta, sí se entrevistaba con Pedro Sánchez pese a las discrepancias PP-Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo no ha estado presente en el acto de inicio del Año Judicial y ha preferido acudir a un evento del Partido Popular en Arganda del Rey (Madrid) con Isabel Díaz Ayuso. Una ausencia que él ha tratado de justificar, pero cuyas explicaciones no han convencido a Lucía Méndez.

La periodista, en Al Rojo Vivo, ha señalado a la presidenta madrileña como el verdadero motivo de la ausencia del presidente 'popular': "Escuchándole cabe aplicar este dicho español de 'excusatio non petita, accusatio manifiesta' (excusa no pedida, culpa manifiesta). Es muy sencillo, Isabel Díaz Ayuso ha dicho 'oye, que no tenías que ir'".

"Él dice 'yo no he fallado al jefe del Estado', pero claro que sí. Este no era un acto en el que pone el fiscal general del Estado invita. No es esa la cuestión", ha añadido.

Además, Lucía Méndez ha cuestionado qué ha cambiado en Feijóo ya que el gallego sí acudía a eventos con el presidente del Gobierno cuando era presidente de la Xunta: "No ha ido, pero intenta justificar una ausencia que, desde su punto de vista y de acuerdo con su trayectoria política, es completamente incoherente con su institucionalidad. Él fue presidente de la Xunta durante muchísimo tiempo y yo he visto, cuando Pablo Casado era presidente del PP y no quería fotografiarse con Pedro Sánchez, Feijóo sí iba a entrevistarse con él y decía 'es el presidente del Gobierno'. ¿Qué ha cambiado?"