Lucía Méndez analiza el ataque a Trump: "Esto no extraña en un país tan violento como EEUU, todo el mundo lleva armas"

La periodista Lucía Méndez reflexiona sobre el ataque a Trump que él y su gabinete han sufrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington.

Donald Trump y su gabinete han sufrido un intento de atentado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington. No obstante, apenas unas horas después, el presidente de los EEUU aseguraba no estar preocupado por el intento de atentado que sufrió: "Vivimos en un mundo loco".

A la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, no le extraña este hecho en "un país tan violento como EEUU": "En EEUU, todo el mundo lleva armas (...) Es muy peligroso esto que está pasando, no mató a nadie [el atacante] pero pudo haberlo hecho".

De hecho, según señala el exministro Alberto Garzón, es sorprendente la seguridad, esto es, el que una persona pueda alojarse en un sitio donde al día siguiente van a estar algunas de las personas más importantes de la Casa Blanca: "Es incomprensible. Y puede entrar en el hotel, registrarse y llevar en su maleta escopetas", afirma por su parte Antonio García Ferreras.

De hecho, Garzón cuenta una anécdota al respecto: "Cuando yo era ministro y vino Joe Biden al Museo del Prado, el ministerio de Consumo, que es el de Sanidad, está justo enfrente, nos desalojaron con diez horas de antelación a todos, incluido a los ministros y a los responsables, para que él pudiera pasar que pasaba por allí. Es muy sorprendente cómo ese tipo de seguridad de repente se convierte en algo básicamente frívolo ante un evento donde efectivamente, en un país tan polarizado, con tanta violencia política, es posible que pase. Me llama la atención esa doble vara".

No obstante, Méndez recuerda que él ya aprovechó el otro atentado y esto también lo va a aprovechar: "No sé con qué resultado. Es más, ha hecho una foto que recuerda a la foto de los pastores que rezaron con él en la Casa Blanca. Esto es, que Trump aprovecha todos los momentos icónicos que él encuentra en beneficio propio". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de análisis.