Abanicos de papel contra un calor "fuente de inspiración": los diez años de negativa del PP de Madrid a climatizar los colegios

¿Por qué es importante? Los 'populares' han rechazado este jueves la propuesta de Más Madrid de legislar el asunto en los colegios de la comunidad.

En Madrid, los padres protestan por la falta de aire acondicionado en colegios, afectando a 600.000 alumnos en centros públicos. Aunque el gobierno regional afirma haber mejorado la climatización, solo un tercio de los colegios cuentan con medidas como toldos y persianas. El Partido Popular, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha justificado su inacción durante una década con argumentos creativos, como que el calor puede inspirar a los estudiantes. A pesar de las protestas desde 2017, el PP ha rechazado iniciativas para climatizar las aulas, alegando que es un "despilfarro". La situación refleja los efectos del cambio climático y la falta de soluciones efectivas.

En muchos colegios de España los niños estan al horno, sí a más de 30 grados. De hecho, este jueves los padres de Madrid protestaban en la calle y con el Defensor del Pueblo porque en la capital hay 600.000 alumnos en centros públicos y la mayoría no tienen aire acondicionado. Desde Sol, dicen que han mejorado mucho estos años y que ya hay climatización, con métodos que incluyen toldos y persianas, en un tercio de ellos.

Si bien el Partido Popular (PP) madrileño suele hablar de su buena gestión, lo cierto es que llevan diez años cociendo niños, entre excusas peregrinas y culpando a otros. laSexta Clave repasa como los 'populares', ahora de Isabel Díaz Ayuso, han justificada durante esta última década tener a los niños al vapor.

Precisamente, lo novedoso es el ingenio con el que justifican año a año su inacción al respecto. Lo último corresponde al consejero de Cultura del gobierno regional, Mariano de Paco, quien hace una semana aseguraba en el pleno de la Asamblea de Madrid que el calor puede ser "fuente de inspiración" para los chavales.

Abanicos de papel a falta de aire acondicionado

Novedoso porque las protestas de padres, profesores y sindicatos las llevamos viendo desde 2017. Justo desde que Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de Cristina Cifuentes, encontró la solución, porque no todo era cuestión de "aire acondicionado". "Pueden llevar abanicos. Hacer un abanico puede ser una terapia ocupacional muy importante. Como cuando éramos pequeños. Dobla, dobla, dobla y tienes el abanico", aseguró el 'popular' sin ningún tipo de rubor en una entrevista a la 'Cadena Ser'.

Así que por si aquella ola de calor que había provocado lipotimias en las aulas apretaba también en la Asamblea, la oposición siguió el consejo, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas. Eso sí, Martos tenía más recomendaciones, apuntando a que se debería de "ventilar las aulas",al tiempo que desconsejaba el aire acondicionado por sus efectos en los ojos y el cuello de los niños.

Casi una década en la que el PP se ha opuesto a legislar al respecto. La última vez ha sido este jueves, pero fue en septiembre cuando tumbó junto a Vox una iniciativa legislativa popular que llegó a reunir más de 70.000 firmas. Entonces, justificaron su negativa a que saliera adelante en que ya había bastante regulación. No obstante, ya habían sido los únicos en oponerse en 2018 a la Proposición de Ley para climatizar las aulas, porque lo consideraban "un despilfarro".

La historia se repite

Luego está la excusa que se repite cada año y que corresponde a que el calor se ha adelantado. Precisamente este jueves lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también se dijo antes. Fue Enrique Ossorio el encargado de explicar que no se podían "tener aparatos de climatización para que un mes de junio, cada 20 años, haga calor": "Lo siento por mis hijos y por los de los demás", admitió el 'popular'.

Si bien no es mentira este adelanto de las altas temperaturas, tampoco es excepcional, puesto que cada año hay más días en los que la máxima supera los 32 grados entre mayo y junio. En definitiva, efectos del cambio climático que negaban antes y lo hacen ahora. De hecho, para la región lo invertido es suficiente, a pesar de que así tardaríamos medio siglo a en climatizar las aulas, según la oposición. La solución de Ayuso es pedir aportaciones a partir de 10.000 euros a empresas privadas para colaborar, según dice el concurso, a renaturalizar las aulas.

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