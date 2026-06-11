La historia de 'Superlópez' llega a su fin: el ingeniero vasco convertido en mito que enfrentó a dos grandes del automovilismo

¿Por qué es importante? José Ignacio López de Arriortúa, también conocido como 'Superlópez', murió a los 84 años de edad este miércoles.

José Ignacio López de Arriortúa, conocido como 'Superlópez', falleció dejando un legado revolucionario en la industria automotriz. En los años 80 y 90, transformó la fabricación de coches, convirtiéndose en una figura legendaria. Su enfoque agresivo en la eficiencia y reducción de costos le permitió ascender en General Motors hasta ser su número dos. Sin embargo, su paso a Volkswagen desató una guerra empresarial por espionaje industrial, llevando a un escándalo judicial. 'Superlópez' fue admirado y criticado por su obsesión con la eficiencia, llegando a imponer métodos inusuales a su equipo. Volkswagen pagó 100 millones a General Motors para resolver el conflicto.

José Ignacio López de Arriortúa, también conocido como 'Superlópez', ha muerto. El ingeniero vasco revolucionó la automoción mundial, convirtiéndose en un mito en los años 80 y 90. Y es que cambió cómo se hacían los coches de todo el mundo, llegando a ser fichado por las automovilistas más grandes. De hecho, en España había codazos entre los políticos para hacerse una foto con él.

López de Arriortúa, incluso, intentó hacer su propio coche con una fábrica en su pueblo, pero un accidente paró todo e hizo que desapareciera del ojo público. No obstante, hubo más historia, porque protagonizó el mayor caso mundial de espionaje industrial enfrentando a dos gigantes de los coches por él.

Dicen que 'Superlópez' es la persona que enseñó a Opel a construir una fábrica eficiente y lo hizo desde la fábrica de General Motors en Figueruela, en Zaragoza. Fue ahí donde empezó a implantar su agresivo método para ahorrar costos, el cual consistía en eliminar pasos en el proceso de fabricación y aumentar la productividad sin inversión.

Estaba obsesionado con la eficiencia, con controlar los gastos y con ahorrar hasta en el último detalle. Lo estaba hasta el punto de hacer desmontar coches de diferentes marcas para examinarlos y ver en qué podían ser más eficientes. Algo que consiguió ahorros millonarios para la empresa.

Éxito tan rotundo que le ascendieron a número dos de General Motors, yéndose a vivir a Detroit. Fue ahí donde nació la leyenda de 'Superlópez' comoel hombre capaz de ver ahorro donde nadie más lo veía. Volkswagen, en números rojos, decidió que tenía que contratarle y el vasco no dudó en irse a la competencia.

Entonces empezó una guerra empresarial, llegando a acusarle de espionaje, por presuntamente haberse llevado documentos a la nueva empresa. Le hizoacabar en los tribunales, convirtiéndose en todo un escándalo. Tanto que la portada del periódico alemán 'Der Spiegel' trataba el asunto y titulaba que él no tenía escrúpulo.

Dentro, un largo reportaje en el que decían que 'Superlópez' "desafiaba la comprensión humana" y que "solo se le podía idolatrar o detestar". Además, explicaban también que obligaba a los diestros de su equipo a llevar el reloj en la derecha, para que les resultara incómodo y les recordase los objetivos que no se habían alcanzado. Volkswagen acabó pagando 100 millones de dólares a General Motors a cambio de que retiraran la demanda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido