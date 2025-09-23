Ahora

229 víctimas

Loreto Ochando, sobre el trato de Mazón a las víctimas: "El desprecio es cada vez peor y ellas lo saben. Sus lágrimas son las de todo un pueblo"

La periodista cuenta que muchas víctimas decidieron no entrar al hemiciclo: "¿A qué vamos a entrar?, me preguntaban. Su lucha está en la calle: son la voz y la dignidad de un pueblo, no lo que se vio dentro, donde Mazón ni siquiera mencionó a las víctimas".

Desde Valencia, en Les Corts Valencianes, la periodista Loreto Ochando ha relatado los detalles del Debate de Política General, en el que Mazón se refugió atacando al Gobierno central: "Algo tiene que hacer para tapar su cobardía y el menosprecio que hemos vivido con las víctimas".

Sobre la presencia de las víctimas, de las que algunas decidieron entrar al hemiciclo y otras no, Ochando ha subrayado: "Hoy ha sido la enésima muestra de desprecio. Ellos ya solo quieren que Mazón dimita, porque cada vez que abre la boca surge una mentira nueva de él o de su gobierno".

La periodista ha recordado también la historia de Dolores, uno de los rostros más conocidos de la DANA, que perdió a su marido y a sus dos hijos ante sus propios ojos. Esta mañana, relata, la encontró entre lágrimas: "Dolores lloraba y me decía que tiene pánico cada vez que cae una gota de agua, pero estaba aquí a las 8:30, antes incluso que el bedel. '¿A qué vamos a entrar?', me preguntó. Su lucha está en la calle, porque ellas son la voz de todo un pueblo. Ellas son la dignidad. No lo que vemos dentro, donde Mazón ni siquiera comenzó refiriéndose a las víctimas, sino a la sociedad civil. Es de una indecencia absoluta".

Y ha concluido: "El desprecio hacia las víctimas es cada vez mayor y ellas lo saben y lo sienten. Sus lágrimas son las de todo el pueblo. Están aquí con una dignidad que ya quisieran los diputados del PP y Vox".

