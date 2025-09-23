Martínez-Vares, tajante tras el fallo de las pulseras antimaltrato: "¿A qué esperan para pedir perdón y admitir errores?"

El asesor político ha indicado que, si el PSOE tiene "algún respeto a las víctimas", lo que debería hacer es asumir responsabilidades. "Alguien tiene que dimitir por esto, no vale con decir que todo es un bulo", ha destacado.

Santiago Martínez-Vares ha reaccionado al fallo de las pulseras antimaltrato preguntándose a qué espera el Gobierno "para pedir perdón" y "admitir los fallos". "Si el PSOE tiene algún respeto a las víctimas, debería asumir responsabilidades", ha destacado.

De esta forma, el asesor político ha indicado en Al Rojo Vivo que cree que alguien "debería dimitir" por lo ocurrido. "No vale con decir que todo es un bulo", ha señalado.

Martínez-Vares ha asegurado que, desde el primer minuto, "hemos escuchado a la ministra mentir", dejando claro que todo apunta a que "lo sabían y no hicieron nada".

"Taparon esto. Estamos hablando de mujeres maltratadas y nadie asume responsabilidades", ha criticado, señalando que "no hay soluciones" a un problema y una crisis que es "importantísima". "Han cometido un error y todavía no hemos escuchado al PSOE admitirlo y buscar soluciones", ha zanjado.