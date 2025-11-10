Loreto Ochando, sobre las negociaciones entre PP y Vox: “La hostia electoral será épica si van ahora a elecciones"

En Al Rojo Vivo, la periodista alerta de que el PP evitará las urnas y sellará un acuerdo con Vox. Además, critica el formato de la comisión de investigación de mañana: "Es otra muestra de la psicopatía del PP y Vox. Mazón declarará antes que las víctimas".

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que domina la política valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. ¿Habrá elecciones?¿Habra un acuerdo entre Vox y PP?

Sobre este escenario ha informado la periodista valenciana de El Plural, Loreto Ochando, en Al Rojo Vivo. "Creo que PP y Vox van a llegar a un acuerdo. Intentarán estirarlo un poco, pero el PP valenciano no puede permitirse ir ahora a elecciones con las encuestas que tiene", advierte. De lo contrario, añade la periodista, "la hostia electoral sería épica".

En este contexto, Ochando sostiene que Pérez Llorca es, "al 99%", el próximo candidato. Todas las fuentes populares consultadas le señalan a él sin fisuras.

Ochando también ha criticado duramente que Mazón comparezca mañana en la comisión de investigación antes que las víctimas: "Es otra muestra más de la psicopatía del PP y Vox. Va a declarar antes Carlos Mazón que las víctimas. Para mí eso es lo más importante".

Sobre el formato de la comisión, advierte que será un intento más de controlar el relato:"Va a ser una performance. Los grupos preguntan tres minutos seguidos y él tiene diez para contestar lo que le dé la gana. Va a ser un ridículo, incluso más lamentable que su discurso de dimisión, donde parecía que la única víctima de la DANA era él".

La periodista concluye con dureza: "Es otra puñalada trapera a las víctimas. Lo indecente es que pueda explicarse antes que ellas. Las víctimas siempre por delante… pero bienvenidos a lo que es Valencia y el PP valenciano".

