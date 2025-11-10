Ángela Vera asegura que Camps no tiene "ninguna" posibilidad de liderar el PP de Valencia: "A la dirección nacional no le hace ninguna gracia"

La periodista Ángela Vera reacciona a las declaraciones que ha dado el expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en Espejo Público, que pretende "revitalizar el PP valenciano". En el vídeo, los detalles.

El que fuera president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quiere "revitalizar" el PP valenciano: "Si pensase que no es lo mejor para el partido, no estaría aquí, y no estaría aquí si no respetara profundamente a mi tierra", confirmaba Camps en Espejo Público este mismo lunes.

Esta semana es clave en Valencia para sustituir a Carlos Mazón: PP y Vox siguen con sus negociaciones a la espera de que, al fin, el PP ponga un candidato encima de la mesa que presumiblemente será Pérez Llorca.

La periodista de laSexta Ángela Vera es tajante con el expresidente: no tiene "ninguna" posibilidad de ser el nuevo candidato del PP valenciano: "A la dirección del PP nacional no le hace ninguna gracia el tour que está haciendo Camps, ya que desdibuja todo", asegura la periodista insistiendo en que cuando llega el momento, Camps "no será el candidato" del PP valenciano.

