Loreto Ochando, sobre el 'me gusta la fruta' de Feijóo: "Es indecente que un señor que pretende gobernar esté llamando 'hijo de puta' al presidente del Gobierno"

La periodista analiza el vídeo que el líder del PP ha compartido en su Instagram durante su estancia este fin de semana en un bar en A Coruña, con un texto en el que se puede leer: 'Me gusta la fruta'.

"Es indecente que un señor que pretende gobernar un país llame 'hijo de puta' al presidente del Gobierno. No se puede tolerar", afirma tajante la periodista de 'El Plural', Loreto Ochando, tras sumarse el líder del PP al 'me gusta la fruta' de Ayuso, tal como lo hemos visto cantando este fin de semana en un bar de A Coruña y que, además, publicó él mismo en redes sociales.

La periodista asegura que el PP vive en una bipolaridad constante en los últimos tiempos: cuando ve, según las encuestas, que sube un punto o dos, se van a la centralidad y cuando bajan, cogen el discurso de Vox. Y lo que no se dan cuenta, señala Ochando, es que "la gente, cuando tiene que elegir entre la copia y el original, siempre va a elegir el original. Son el Vox de marca blanca".

Y todo esto, remata y concluye, evita que la gente que está frustrada con el Gobierno de Pedro Sánchez quiera votar al PP, "porque esa gente sí que es de centro". En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como también el vídeo de Feijóo cantando en ese local de la capital gallega.