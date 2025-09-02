Loreto Ochando denuncia la campaña contra la jueza de Catarroja: "Han llegado a difundir fotos de su hija menor"

La periodista ha confirmado la presión que sufre la magistrada y ha revelado que el objetivo detrás es evidente: "Se está intentando tumbar la causa por todas las vías posibles".

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA, ha denunciado una "campaña difamatoria" orquestada por la defensa de Emilio Argüeso, uno de los ex altos cargos investigados. En un auto, Ruiz Tobarra califica la estrategia jurídica de Argüeso como "burda y desnortada" y la acusa de incurrir en un "machismo atroz" al insinuar que su marido, también magistrado, influiría en sus decisiones.

La periodista Loreto Ochando ha confirmado la presión que sufre la magistrada y ha revelado prácticas graves contra ella: "Se han tomado fotografías dentro de una sala en que las grabaciones que no se han facilitado a las partes, en las que incluso aparece su hija menor de edad. Esto es una barbaridad absoluta".

Ochando subraya que el objetivo es claro: "Se está intentando tumbar la causa por todas las vías posibles".

La periodista también recoge las palabras de la propia jueza, quien denuncia el trasfondo sexista de los ataques: "Esto destila un machismo increíble, como si no fuera capaz de hacer su trabajo. Lleva 15 años ejerciendo como jueza".