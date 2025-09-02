¿Qué son jamming y spoofing? Las técnicas que pueden dejar ciego un avión en pleno vuelo dentro de una guerra electrónica

¿Por qué es importante? El avión de Ursula von der Leyen quedó desorientado en segundos: GPS inoperativo, radios mudas y pilotos obligados a usar mapas de papel. La guerra electrónica rusa muestra que ningún sistema de navegación es completamente seguro en Europa.

El vuelo de Ursula von der Leyen hacia Bulgaria se convirtió en un incidente crítico cuando su avión quedó sin GPS ni radios, obligando a los pilotos a usar mapas de papel. Este fallo, atribuido a un posible sabotaje ruso, evidencia el avance de la guerra electrónica. Existen dos métodos principales: el jamming, que interfiere con señales de GPS, y el spoofing, que manipula la navegación. La OTAN, preocupada por la rapidez de la tecnología rusa, observa estas amenazas con atención.

Era un vuelo hacia Bulgaria. Pero en cuestión de segundos, la seguridad que proporciona la tecnología moderna desapareció. El avión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quedó completamente ciego: GPS inoperativo, radios mudas y pilotos obligados a guiarse solo con mapas de papel. Lo que parecía un fallo técnico se perfila ahora como un acto deliberado en la guerra electrónica que Rusia viene perfeccionando.

"Lo que sí podemos afirmar es que las autoridades búlgaras sospechan que esta flagrante injerencia fue obra de Rusia", asegura Arianna Podesta, portavoz de la Comisión Europea. Un sabotaje digno de Hollywood, pero con consecuencias reales.

Dos formas de "dejar ciego" un avión

Los expertos distinguen dos métodos que se están convirtiendo en armas silenciosas en los cielos:

Jamming (interferencia): es básicamente gritar en medio de una conversación. " Mientras alguien habla conmigo, yo grito y no permito que se oiga . El posicionamiento que me dan los satélites se vuelve ruido y no puedo escucharlo", explica Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys, empresa especializada en comunicaciones por satélite. El jamming no es selectivo: puede apagar el GPS de un avión comercial o militar, dejando a la aeronave desorientada y obligando a los pilotos a recurrir a métodos antiguos de navegación. En el caso de Von der Leyen, el avión tuvo que aterrizar usando únicamente mapas de papel, un retroceso tecnológico de décadas en cuestión de minutos.

Europa en alerta máxima

La OTAN ya observa con atención este tipo de amenazas. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, advierte sobre la velocidad y eficacia de la tecnología rusa: "Con los últimos misiles rusos, la diferencia entre Lituania, en primera línea, y ciudades como Luxemburgo, La Haya o Madrid puede ser de apenas cinco o diez minutos".

El caso de Von der Leyen demuestra que la guerra electrónica ha dejado de ser ciencia ficción. Los mapas de papel han vuelto a salvar vidas, pero la pregunta que queda flotando en el aire es inquietante: si un avión de máxima seguridad puede quedar ciego, ¿qué puede pasar con vuelos comerciales, militares o incluso misiones críticas?

Europa ya no solo protege sus fronteras en tierra: ahora, cada señal en el cielo se ha vuelto un campo de batalla. Y mientras los expertos trabajan para blindar los sistemas, la amenaza de que un nuevo sabotaje ocurra vuelve a poner a todo el continente en tensión.