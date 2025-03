Loreto Ochando, tras el auto de la jueza de la DANA: "Dinamita el relato del PP de Mazón: tenían la información y no la usaron para salvar vidas"

La periodista valenciana Loreto Ochando, de ElPlural.com, analiza el auto de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, quien instruye la investigación de la DANA. El auto señala de forma tajante que había información "sobrada" y que fue "ignorada" por el Gobierno de Mazón: "El problema no residiría en la ausencia de información, que la había sobrada, sino en que, ante dicha información, o se ignorara, o no se comprendiera su alcance, o no se tomaran las decisiones pertinentes".

La magistrada también señala que "las alertas que fueron enviadas a los teléfonos de los valencianos llegaron fuera de tiempo" y que, además, "fueron erróneas". "Cada auto dinamita el relato del PP de Mazón: tenían la información y no la utilizaron para salvar vidas", asegura Ochando, quien señala que era la Generalitat quien, según la ley, tenía el mando único de esta emergencia.

Además, apunta la periodista, hay un punto que para ella es muy importante: "Apagaron y fundieron a negro a la CHJ, igual que a la delegada del Gobierno y, más lamentable aún, a la Policía y a la Guardia Civil. De las tres horas y diez minutos, entre que empieza la reunión del Cecopi y se envía la alerta, todos ellos estuvieron 'fundidos a negro' durante hora y media". En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis.