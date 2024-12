El llanto de Meri García, que perdió a su padre en la DANA: "Si no llega a ser por los voluntarios morimos muchos más"

Meri García perdió a su padre en la tragedia de la DANA de Valencia, ese fatídico 29 de octubre y hoy, junto con más víctimas acuden al Congreso de los Diputados para pedir responsabilidades y que se abra "una investigación". Según confiesa Meri, "su discurso es totalmente apolítico".

"Soy una ciudadana de a pie y no tengo ni idea de lo que es nada, lo único que sé es mi padre no está conmigo. Y nadie me ha dado respuesta ni nadie me está ayudando", comenta Meri, asegurando que llevan casi 90.000 firmas al Congreso para exigir que se abra una "comisión de investigación en profundidad para saber qué es lo que ha pasado" porque "nuestras familias merecen que se las dignifiquen".

Asegura que Meri nadie les ha dicho la realidad de "por qué vino un tsunami y una ola de tres metros que yo vi por la ventana en el siglo XXI en España, yo he notado que estaba en África", lamenta ante los micrófonos de los medios de comunicación y lamenta el "por qué nadie al día siguiente [de la tragedia] vino a ayudarles".

"Íbamos todos como zombis por las calles buscando a nuestros familiares. Nadie vino a ayudarnos. Si no llega a ser por los voluntarios, ahí morimos muchísimas más personas. No teníamos agua, luz, ni nada... Y a las instituciones les dio igual", confiesa Meri reclamando que "las ayudas no llegan" y que "los recursos no son suficientes". En el vídeo, podemos ver al completo su lamento y su queja.