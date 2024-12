Las víctimas de la DANA claman ante el Congreso: "Íbamos como zombis por las calles, nadie vino a ayudarnos"

Con las botas llenas de barro Meri García, Yolanda Garrido y Maite Pagán se han plantado este jueves en el Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades penales después de haber recogido más de 80.000 firmas para que se realice una "comisión de investigación en profundidad". Ellas no hablan de muertes si no de asesinatos como es el del padre de Meri al que ella misma encontró con la ayuda de un voluntario y su perro tras buscarlo durante dos semanas

"Soy una ciudadana de a pie. No tengo ni idea de lo que es la presa de Forata no tengo ni idea de lo que es nada. Yo lo único que sé es que mi padre no está conmigo; no se por qué no hay una investigación; no sé por qué nadie me ha dado respuestas; no sé por qué nadie me está ayudando; y no sé por qué las ayudas no llegan", ha denunciado esta víctima de la DANA ante los medios de comunicación en el exterior de la Cámara Baja, después de haber subrayado que su "discurso es apolítico".

A ella, asegura que le "da exactamente igual" a que formación pertenezcan los políticos, puesto que lo que necesitan sus familias es "que se les dignifique y que se les honre". De hecho, ella fue una de esas familiares que no entró al funeral organizado el pasado lunes por el Arzobispado de Valencia pues tal y como aseguró en Más Vale Tarde ella no iba a compartir espacio "con los responsables de la muerte" de su padre.

Ellos lo que buscan son respuestas, saber "qué ha pasado", ya que más de un mes después de la tragedia continúan "esperando a que alguien de alguna explicación; que alguien alga a decir qué ha pasado". García denuncia que nadie les ha explicado la razón por la que "vino un tsunami (...), una ola de tres metros" que relata haber visto desde su ventana "sin una gota de lluvia en el siglo XXI en España": "Yo he notado que estaba en África", ha explicado señalando qu no exagera "un ápice".

Denuncian el abandono de las autoridades: "Íbamos como zombis"

Claman contra el abandono de las autoridades. "Yo al día siguiente dije 'no pasa nada, vendrán a ayudarnos' y cuando vi que no había ayuda que iba sola deambulando; que íbamos todos como zombis por la calle bscando a nuestros familiares y nadie vino a ayudarnos", ha denunciado Meri.

De hecho, enfatiza que "si no llega a ser por los voluntarios" allí hubieran fallecido "muchas más personas". Y es que fueron ellos quienes les llevaron agua y comida ya que en los primeros días se encontraban "incomunicados": "No teníamos agua, no teníamos luz no teníamos nada y a las insitituciones les dio igual"

El abandono sigue más de un mes después

No obstante, este abandono aseguran que continúa "a día de hoy porque no son suficientes los recursos". Sin ir más lejos, ejemplifica que enfrente de su casa "hay un cementerio de coches" que se ha limpiado "a partir de salir en 'Espejo Público" donde mostró su "balcón en directo". Fue entonces cuando "se movilizaron de repente 36 militares a quitar coches": "Yo no lo entendía y me decían los vecinos 'esto ha sido repercusión'", a pesar de que lo llevaban pidiendo un tiempo por el olor.

Una exigencia de mayor importancia, teniendo en cuenta a "los niños pequeños" cuyo "colegios están llenos de moho y sin patio". Una situación que también se da en "muchas calles que continúan sin luz". Por todo ello, exigen respuestas así como "que paguen los responsables del daño gratuito" que se les "está haciendo a diario a todas las familias".