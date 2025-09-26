Llamazares, sobre las declaraciones de Garamendi: "Ha demostrado estar totalmente fuera de la realidad de los trabajadores"

El portavoz de 'Convocatoria en Oviedo' ha reaccionado a las declaraciones de Garamendi, señalando que el problema de fondo no es con el horario laboral, lo es con las horas extra. "Una parte no son pagadas", ha destacado.

Gaspar Llamazares ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, para defender su postura en contra de la reducción de la jornada laboral.

"Ha demostrado que está totalmente fuera de la realidad de los trabajadores en este país", ha señalado, indicando que está convencido de que lo que a él le gustaría es "una sociedad prácticamente esclava" en la que hubiera "horas y horas y no se pagasen".

El portavoz de 'Convocatoria en Oviedo' ha señalado que aquí el problema de fondo no es con el horario laboral, destacando que lo es con el control de las horas extra. "Una parte no son pagadas", ha explicado.

"Ese concepto que tiene supremacista de la relación empresario-trabajador es la que se traduce cuando suelta el papel", ha asegurado sobre Antonio Garamendi.

