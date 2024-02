Leo Álvarez ha advertido que la muerte de dos guardias civiles en Barbate ha supuesto la "rotura de todos los códigos" que todavía existían entre la Guardia Civil y los narcos en el mar.

El periodista ha destacado que, hasta ahora, existían unas normas no escritas entre ambos que hacían que, por ejemplo, si los narcotraficantes naufragaban en plena persecución, la Policía "no les dejaba allí".

Además, ha explicado que lo sucedido en Barbate ha sido algo muy distinto, recordando que no se estaba produciendo una persecución en mar abierto. "Las lanchas no estaban cargadas y no estaban persiguiendo a narcos", ha señalado.

Por tanto, el hecho de que la narcolancha embistiese a la zódiac de la Guardia Civil provocó que se rompieran todos los códigos que existían. Además, Leo Álvarez ha destacado que Kiko 'el Cabra', el piloto de la embarcación que mató a los dos agentes, demostró al hacer esto que "no es el más listo".