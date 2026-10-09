Kiko Llaneras analiza las encuestas del 29N: "Los bloques no se han movido nada, la izquierda se ha movilizado, pero la derecha también"

Las tres encuestas difundidas este viernes sobre las elecciones generales del 29 de noviembre coinciden en otorgar una amplia mayoría al bloque formado por PP y Vox. Kiko Llaneras, analista de datos de El País, examina los resultados en Al Rojo Vivo.

Kiko Llaneras, analista de datos El País, analiza las tres encuestas publicadas este viernes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre: la encuesta 40DB, de El País, la de El Confidencial y el barómetro de laSexta. Las tres dan una mayoría holgada al bloque de PP y Vox.

"Son unas encuestas brutales, la verdad, porque a mí si hubiera dicho que íbamos a encontrarnos con cuatro encuestas y que iban a decir que básicamente no se ha movido nada, no me lo hubiera creído", subraya Llaneras, destacando los últimos 15 días, tras el desahucio de Maricarmen, donde asegura que sí ha habido un efecto y una movilización, el llamado efecto Maricarmen.

Esto es, "cuando miras las tripas de las encuestas, vemos que la gente que dice que está decidida a votar y que va a votar. Se ha duplicado prácticamente en los últimos diez días. Lo que pasa es que no se han movido los votos", analiza.

El gente de izquierdas se ha movilizado pero también lo ha hecho la derecha. "La gente que dice que va a ir a votar seguro ha pasado del 60 y pico por ciento al 75%. La gente se ha enterado y se ha movido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué permanece este empate permanente? Porque la derecha también se moviliza esta semana. De hecho, la gente que apoya a partidos de derechas, el 65% decían que iban a votar seguro y ahora son el 76%", afirma Llaneras.

En el vídeo podemos ver completa su intervención y análisis.