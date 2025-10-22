Junts denunciará por delito de odio el vídeo generado por IA de Orriols en el que dispara a Puigdemont y pisa su cadáver

Los detalles El vídeo, que ha aparecido en un medio subvencionado por el Ayuntamiento de Ripoll, está creado con Inteligencia Artificial y muestra a la ultraderechista golpeando y dando una paliza a Carles Puigdemont tras haberle disparado en la cabeza.

Junts ha decidido denunciar por delito de odio un vídeo generado por Inteligencia Artificial en el que Silvia Orriols, líder de Aliança Catalana, aparece disparando a Carles Puigdemont y pisando su cadáver. El abogado del expresident, Gonzalo Boye, confirmó en la Cadena SER que acudirán a la Justicia y esperan que la Fiscalía actúe de oficio. El vídeo, difundido por un medio subvencionado por el Ayuntamiento de Ripoll, ha generado indignación en Puigdemont y su equipo legal, quienes consideran que promueve un discurso de odio. Orriols, por su parte, sostiene que el vídeo la perjudica y victimiza a Puigdemont, y critica a Junts por difundirlo.

Junts denunciará por delito de odio el vídeo generado por IA en el que la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, dispara a Carles Puigdemont y pisa su cadáver. Según ha informado el abogado del expresident, Gonzalo Boye, en una entrevista en la Cadena SER, van a acudir a la Justicia y van a denunciarlo como delito de odio. Además, espera también que la Fiscalía actúe de oficio.

El vídeo, que ha aparecido en un medio subvencionado por el Ayuntamiento de Ripoll, está creado con Inteligencia Artificial y muestra a la ultraderechista golpeando y dando una paliza a Carles Puigdemont. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, Orriols llega incluso a dispararle al expresident y, tras eso, pisa y golpea al cadáver.

Un vídeo absolutamente violento que ha provocado un enfado monumental en Puigdemont y su equipo de abogados. Por ello, han dicho que acudirán a la Justicia. "No es una forma de hacer política. Es una forma de instaurar un discurso de odio muy potente", ha denunciado el abogado de Puigdemont, quien ha insistido en que consideran que es "un delito de odio". "Lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía, y si la Fiscalía decide, como siempre, no hacer nada, lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales porque esto no podemos dejarlo pasar", ha añadido.

Al ser preguntada por el vídeo creado por Inteligencia Artificial, Orriols ha indicado que a quien hay que investigar es a aquellos miembros de Junts que se han dedicado a difundir este vídeo por las redes sociales. Según la líder de Aliança Catalana, este vídeo le perjudica a ella y victimiza a Carles Puigdemont.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.