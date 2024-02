El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado tajante sobre la redacción actual de la ley de amnistía y ha asegurado que "por supuesto" cubre a todas las personas que participaron en el procés independentista, tal y como ya manifestó este miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

"Por eso se ha redactado de este modo, para cubrir a todo el mundo, porque nadie debería ser perseguido por hacer cosas que son estrictamente democráticas, votar es democrático y, por lo tanto, no se debe perseguir a nadie por votar", ha dicho en una entrevista en Al Rojo Vivo. En esta línea, ha asegurado que "la ley es robusta": "Tenemos que intentar que lo siga siendo".

Preguntado por 'no' de los de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) a la ley en el Congreso, Junqueras ha asegurado que se trata de "un error manifiesto" porque "dejas sin proteger a unas 1.500 personas que lo que merecen es ser protegidas ante una persecución que es injusta".

"Es imposible hacer una ley preventiva de aquello que no ha pasado"

"Deberíamos proteger a todo el mundo que es perseguido injustamente. Votar en contra de la ley deja a estas personas sin esta protección que merecen y que necesitan", ha dicho. Sobre por qué Junts se niega a aprobar la ley, el republicano ha sostenido que habría que preguntarles a ellos, pero añade que "es imposible hacer una ley preventiva de aquello que no ha pasado".

Para Junqueras, "es imposible intentar cubrir todo aquello que algún juez pueda llegar a crear". No obstante, ha incidido en que tampoco "se puede perseguir a nadie por votar y, en cambio, se condenó a gente por haber organizado un referéndum, cosa que no es un delito porque no está en el Código Penal". "Sabemos que son capaces de intentar condenar a otro por otra cosa que no es un delito, pero deberemos siempre adaptarnos", ha agregado.

Aun así, ha aseverado que "es imposible hacer una ley preventiva de aquello que no ha pasado", y se pregunta "cómo hacer una ley para proteger a alguien de haber hecho algo que en realidad no ha hecho". "Debería aprobarse esta ley, cualquiera que crea en la democracia debería defenderla", ha sostenido, agregando que si hay que hacer algo más, lo harán.

Por último, Junqueras espera que "todo el mundo sea beneficiado" de la ley de amnistía: "Del mismo, querría que no hubiese leyes que condenen a alguien por hacer una protesta en una autopista". Él ha afirmado que los republicanos están "tranquilos" con la ley y ha añadido que Ruben Wagensberg (de ERC) se ha marchado antes de que se apruebe.