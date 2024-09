La ministra de Hacienda, María Jesús Montero se ha mostrado por primera vez en estos últimos días "optimista" a la hora de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para este próximo 2025. El Gobierno tuvo que aplazar la votación de la senda de estabilidad, el paso previo a los Presupuestos, que se iba a celebrar este pasado jueves 26 de septiembre, por falta de apoyos: PP y Junts iban a votar en contra.

Sin embargo, y como informa Juanma Romero, periodista de El Independiente, "esta semana se ha producido un giro muy relevante. El Gobierno retiró el martes su propuesta de senda de estabilidad (la votación iba a ser el jueves) con el argumento de que no tenían los votos suficientes, pero porque iba a negociarlo de nuevo con Junts. Y este es precisamente el cambio sustancial".

"El hecho de que ahora se abra esta ventana de oportunidad para el Gobierno hablando con Junts, como no había hecho antes entonces, le hace esperar que pueda tener los apoyos suficientes. Estamos todavía en una fase muy inicial y queda aún todo este mes para ver si la nueva senda de estabilidad sale adelante", añade Romero.

Además, sostiene, no podemos olvidar que "el presidente dijo que los Presupuestos no se iban a presentar hasta que no pasasen los Congresos de Junts y de ERC". En el vídeo podemos ver al completo su información.