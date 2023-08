El rey Felipe VI ha elegido a Alberto Nuñez Feijóo para que forme gobierno (por haber sido el partido más votado) a pesar de que no cuenta con la mayoría absoluta para poder hacerlo. El debate más que probablemente fallido de investidura del candidato popular será el 26 y el 27 de septiembre, esto es, tiene más de un mes para conseguir los 4 escaños que le faltan.

"Se le va a hacer eterno (este mes) al PP porque no es que sea prácticamente imposible (que Feijóo sea investido) sino que es directamente imposible", ha asegurado en la tertulia de hoy jueves, 24 de agosto, de Al Rojo Vivo, el periodista Juanma Romero, haciendo hincapié en las veces que el PNV le ha dicho que no va a pactar en un conjunto donde esté Vox: "Y el PNV es un partido totalmente previsible que va a llevar a término su mensaje y su actitud", asegura Romero.

Por tanto, cree que el que Feijóo esté dando vueltas y llamando a puertas que sabe que no le van a abrir es un desgaste que no le va a servir más que para erosionar su figura y la del PP". Así cree Romero que lo más sensato sería "asumir que no va a gobernar, decírselo claramente a sus votantes y no alimentar una ficción irreal, y dedicarse a hacer una oposición. Creo que está dando bandazos y da la sensación de que no hay nadie al votante: hoy dice que sí a Junts y después de que no".