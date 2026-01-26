Juanma Romero analiza el caos en Rodalies: "Esto es consecuencia de la dejadez institucional y la falta de inversión histórica en Rodalies"

En Al Rojo Vivo, el periodista alerta del caos en Rodalies: "Este descontrol no es normal. Los ciudadanos son los principales perjudicados". Denuncia que no bastan las explicaciones y reclama soluciones inmediatas.

La semana arranca en Rodalies como terminó la anterior: con trenes detenidos, viajeros atrapados y una red que vuelve a fallar. La circulación ha tenido que suspenderse en dos ocasiones a causa de una incidencia en el centro de control de Adif, concretamente en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC).

Para el periodista de 'El Independiente' Juanma Romero, la situación es "absolutamente intolerable". "Llevan días de parálisis y de caos en el servicio" denuncia.

Romero sostiene que estos problemas no son solo consecuencia del accidente de la pasada semana, sino del abandono institucional y de la falta de inversiones históricas en la red de Rodalies. "En España se ha invertido mucho y bien en la red de alta velocidad, pero en Rodalies prácticamente nada", subraya.

Reconoce, no obstante, que en los últimos años se ha incrementado la inversión y que, según defiende el Gobierno, en el último quinquenio se han ejecutado unos 250 millones de euros. Aun así, advierte de que "es muy complicado corregir en poco tiempo el déficit inversor acumulado durante décadas".

Con todo, Romero insiste en que el escenario actual no es aceptable. "Este descontrol que estamos viviendo no es normal. Los ciudadanos son los principales perjudicados", afirma. Por eso, concluye, "no basta con dar explicaciones: esta situación no es permisible y exige soluciones inmediatas".

