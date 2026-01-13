Juanma Romero, sobre las acusaciones a Julio Iglesias: "No extraña viniendo de la persona de la que viene, aunque no se puede prejuzgar"

"Esto es un ejemplo de la valentía de estas mujeres, que ellas mismas han dicho que es para que no se reproduzca de nuevo", asegura Juanma Romero tras denunciar dos mujeres por agresión sexual a Julio Iglesias.

'elDiario.es' recoge este martes las acusaciones de dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias que acusan al cantante de agredirlas sexualmente. A pesar de estas denuncias de abuso físico, laboral y sexual, el entorno de Julio Iglesias no ha querido decir nada.

Juanma Romero, periodista de 'El Independiente', afirma que son "escalofriantes los testimonios de estas mujeres" en los que hablan de "situaciones de opresión que les hacía no poder escapar de una situación no solo de abuso sexual y laboral, sino de completa dominación de Julio Iglesias hacia ellas". Además, el periodista señala "la complicidad de la jefa de empleadas": "Es una situación dramática y que no nos extraña nada viniendo de la persona de la que viene".

Aunque Romero recuerda que "no se puede prejuzgar de qué puede ocurrir, pero los testimonios y la investigación es consistente": "Cuentan con muchas pruebas y testimonios a su favor para sostener esta investigación de alcance mundial dada la talla de la figura pública que es Julio Iglesias". "Esto recuerda que la dominación sexual y el heteropatriarcado del que a veces se mofa la ultraderecha no deja de estar presente en nuestras vidas", asegura el periodista, que recuerda que "estas denuncias son de 2021".

"Esto es un ejemplo de la valentía de estas mujeres, que ellas mismas han dicho que es para que no se reproduzca de nuevo", asegura Romero, que insiste en que "son testimonios muy valiosos para este caso y futuros que vendrán".

