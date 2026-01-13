Camarero, sobre el problema de la vivienda: "El Gobierno tiene que adentrarse como un actor más del sector inmobiliario"

José María Camarero explica que "el Gobierno tiene que adentrarse como un actor más del sector inmobiliario" para que "una parte más grande de la tarta sea controlada por el espacio público".

Pedro Sánchezha anunciado que aprobarán en las próximas semanas de un Real Decreto ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes" como la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado en este vídeo de Al Rojo Vivo en contra de la medida anunciada este lunes por Pedro Sánchez.

José María Camarero, de 'ABC', afirma que "el problema de la vivienda no se va a solucionar solo con ese medida" sino que "son necesarias muchas más": "En el caso de esta desgravación lo que ocurre es que desde la posición del propietario, ha tenido esa renta limitada durante estos años en torno a un 13 o 14% y ve que puede subir en una renovación de contrato un 30 o un 40% de cómo está el mercado".

"Ya no se trata de solo la deducción sino que no le va a compensar que Hacienda la rebaje ese porcentaje con lo que puede subir", afirma el experto, que señala que "la deducción es importante y se ha hecho con muchos otros sectores para impulsar política pública, pero solo esta medida no va a funcionar". "Son necesarias muchas otras", insiste Camarero, que resalta: "Una medida no va a lograr que se solucione el problema de la vivienda, que es a largo plazo y mucho más transversal". "Estamos en un mercado en el que hay mucha demanda y la oferta no es suficiente", explica el experto, que destaca que "muchos propietarios se están encontrando verdaderos resquicios por los que buscar mucho más rendimiento para sus bienes inmobiliarios".

"Aquí lo que está pasando es que un propietario tiene una vivienda y encuentra más beneficio en alquilarla por temporadas y de forma turística o incluso vendiéndola que alquilándola de forma tradicional", detalla Camarero, que destaca que "el Gobierno tiene que adentrarse como un actor más del sector inmobiliario": "Que sea el Estado, las CCAA y los Ayuntamientos un actor más, que una parte más grande de la tarta sea controlada por el espacio público".

"Hay que ser conscientes de la realidad, que hay buena parte de las familias de alquiler que no tienen ingresos suficientes y no llegan a final de mes para pagar la vivienda", recuerda Camarero, que insiste en que es ahí donde debe adentrarse el Estado.

