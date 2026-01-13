Más Madrid pide a Ayuso que retire a Julio Iglesias la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid

Los detalles La portavoz de la formación ha dado a conocer la decisión que ha trasladado a la presidenta regional. También han pedido a Almeida que retire al artista la distinción de Hijo Predilecto de Madrid.

Más Madrid ha solicitado la retirada de todos los honores concedidos a Julio Iglesias en la Comunidad de Madrid. Manuela Bergerot y Rita Maestre, portavoces del partido, han instado a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida a revocar la Medalla de Oro de la Comunidad y el título de hijo predilecto de la ciudad otorgados al cantante. Esta petición surge tras una investigación de 'elDiario.es', que revela denuncias de dos extrabajadoras por agresiones sexuales sufridas en las mansiones del artista en el Caribe. Las mujeres describen un ambiente de acoso y terror, y detallan episodios de violencia física y psicológica ocurridos en 2021.

"Le acabamos de pedir a Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias", ha anunciado Bergerot en su cuenta de X, explicando que Madrid "no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido".

Por su parte, Rita Maestre asegura que ahora "conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras" gracias a la investigación de 'elDiario.es', añadiendo: "Y gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos y denunciar. Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune".

La petición de Más Madrid llega después de la denuncia de dos extrabajadoras al citado medio, que aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe en régimen interno. Según recoge una investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, las mujeres cuentan el ambiente de control, acoso y terror que imperaban en estas mansiones por parte del cantante.

Una de las empleadas cuenta que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallan que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

