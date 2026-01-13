Bustinduy reitera el rechazo de Sumar al guiño del PSOE a los caseros: "Los beneficios fiscales a propietarios no han funcionado"

¿Qué ha dicho? El ministro de Derechos Sociales asegura que hablan "constantemente" con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mientras defiende la postura de Sumar de "prohibir la compra especulativa" y la "acaparación de viviendas" mediante un impuesto disuasorio a partir de la cuarta vivienda.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se muestra en contra de la medida anunciada este lunes por Pedro Sánchez, que aseguró que los caseros que no suban el precio en la renovación de esos contratos de alquiler podrán desgravarse el 100% en el IRPF de los ingresos que generen. El ministro ha reiterado la postura de Sumar, que lleva meses pidiendo la congelación de los alquileres ante el vencimiento de más de 630.000 contratos de alquiler en España este año, algo que afecta a cerca de 1.600.000 personas.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Bustinduy comparte las medidas por las que apuesta Sumar para intervenir el mercado de la vivienda, las cuales evidencian los "modelos diferentes" que defienden Sumar y el PSOE en esta materia. "La política de beneficios fiscales a propietarios se hace desde hace décadas y no ha funcionado", opina el ministro que pide que se lleven a cabo dos medidas concretas: "Prohibir la compra especulativa" de viviendas y poner coto a la "acaparación de viviendas" a través de un impuesto disuasorio a partir de la cuarta vivienda.

"Nos vamos acercando y vamos convenciendo a todo el mundo", celebra Bustinduy, que ha repetido en varias ocasiones su petición de una prórroga automática de los contratos de alquiler en la que "los propietarios cobren lo mismo" y los inquilinos paguen lo mismo hasta que entren esas otras medidas en vigor.

"La renta media de los caseros es 23.000 euros superior a la de los inquilinos, en algunas CCAA es el doble. Los recursos públicos no tienen que ir a los propietarios, tienen que ir a los inquilinos. Una prórroga en la que nadie pierde es una medida sensata", defiende el ministro, que afirma que la vivienda es el "principal problema" de España.

Ante las críticas a las que se enfrenta Sumar por un posible problema de inconstitucionalidad con sus medidas de intervenir el mercado de la vivienda, Bustinduy recuerda que ya se han prorrogado los contratos de los alquileres en ocho ocasiones mediante decretos leyes que recogen "razones de urgencia" como la que se vive, dice, en las grandes ciudades, donde hay "una emergencia habitacional".

"En los términos en los que se ha anunciado no va a salir, no lo vamos a apoyar. Una medida de prórroga de contratos saldría adelante. Esto pasó con los permisos de cuidados, la ley ELA, la reforma de la dependencia... Cuando las cosas son de sentido común y de interés social es muy difícil oponerse. Estoy convencido de que el decreto ley saldría adelante en el Congreso", añade.

