Dinamarca advierte que "lo más difícil está por venir" ante la presión de EEUU para hacerse con Groenlandia mientras la isla se reivindica como región danesa

El presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hacen una declaración sobre la situación actual en una conferencia de prensa en el Salón de los Espejos en la Oficina del Primer Ministro en Copenhague.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha tildado este martes de "inaceptable" la presión de Estados Unidos para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia y ha advertido que "lo más difícil está por venir". Así lo ha dicho en la víspera de la cita en Washington entre la diplomacia de ambos países para tratar la situación de la isla ártica y tras una reunión con el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que ha reivindicado la región como parte de Dinamarca.

Nielsen ha remarcado este martes que si este territorio autónomo danés tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, que ha amenazado con hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional, elegiría seguir en el país nórdico.

"No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir", ha afirmado Frederiksen en rueda de prensa conjunta. La situación es "muy grave", ha admitido Frederiksen, a la vez que ha resaltado que "Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca". "Queremos diálogo y colaboración, no buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", ha abundado Frederiksen. La jefa del Gobierno danés ha señalado que "cada vez está más claro que hay algo más fundamental en juego", en alusión a los planes de Estados Unidos.

*Noticia en ampliación.

