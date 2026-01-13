Mueren dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo humano en la preparación de un tratamiento

¿Por qué es importante? Desde el centro aseguran que el fallo ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos fallecieron debido a un error en la preparación de un tratamiento, afectando también a otros tres pacientes, uno de los cuales está en la UCI. El fallo se produjo durante las fiestas navideñas y se atribuye a un error humano en la dosificación del medicamento, sin riesgo para otros pacientes. La gerencia del hospital ha asumido la responsabilidad, sin señalar a individuos específicos. Se inició una investigación interna y se revisaron los protocolos para evitar futuros errores. El hospital ha mantenido comunicación transparente con las familias, ofreciendo apoyo y recursos legales.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres enfermos, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a EFE fuentes del hospital, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) lo asume como propio.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en el preparado de una dosis para un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros, han insistido desde el hospital.

Han asegurado que se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia hospitalario asume como propio del hospital, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable, y ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.

