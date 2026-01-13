Sánchez y Feijóo se reunirán el próximo lunes en Moncloa para hablar de política exterior y de defensa

Los detalles Los equipos de Sánchez y Feijóo han mantenido conversaciones para que el presidente del Gobierno se reúna con el líder del PP en Moncloa. La cita será el lunes 19. La última vez que ambos se reunieron fue el 13 de marzo de 2025, también para abordar temas de seguridad exterior.

Los gabinetes de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han mantenido un contacto para discutir la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos líderes. El Gobierno deseaba centrar la reunión en el posible envío de soldados a Ucrania, pero el PP ha solicitado ampliar la agenda para abordar todas las preocupaciones de los españoles. Exigen que Sánchez informe sobre compromisos de defensa y política exterior, incluyendo el gasto militar y las decisiones que afectan la confianza de los aliados de la OTAN. Feijóo ha adelantado que no apoyarán decisiones aisladas en materia de Defensa y que todo debe someterse a votación vinculante. La fecha propuesta para la reunión es el 19 de enero, a la espera de confirmación.

Los gabinetes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido un contacto en la mañana de hoy para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos.

Fuentes de Moncloa trasladan que el Presidente del Gobierno "estará encantado" de recibir al líder de la oposición este lunes y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. También le informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno para responder a ellos, "algo que el ejecutivo viene haciendo de forma regular ante el Congreso y los medios de comunicación".

Según fuentes del PP a laSexta, aunque el deseo del Gobierno era circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania, desde el Partido Popular se ha solicitado ampliar el objeto de la misma "porque nuestra responsabilidad no es hablar de lo que Sánchez necesita sino de todo lo que preocupa a los españoles".

Así, añaden las mismas fuentes que han exigido que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa, es decir:

1. Los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose escrito (cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas).

2. Las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior, y eso pasa por explicar con detalle las decisiones que han derivado en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en nuestros aliados de la OTAN, el porqué de medidas contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela.

El gabinete de Feijóo ha adelantado al equipo de Sánchez que el PP no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de forma aislada, "como pretende con el envío de tropas", y que su posición es someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior. "Si hay razones inexplicables por las que no pueda atender esta exigencia, el PP le recomienda que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura", añaden..

"El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco", advierten.

De las diferentes fechas que ha ofrecido el gabinete del presidente del Gobierno señalan que la que más encaja al presidente del Partido Popular es el lunes 19 de enero. Y con la confirmación de disponibilidad del presidente del Gobierno todo apunta a que finalmente sí se producirá la cita la próxima semana.

