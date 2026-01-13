Ahora

Vuelve la inestabilidad

La AEMET alerta de un nuevo cambio de tiempo y activa alertas en 14 provincias: vuelven las lluvias, el viento y el frío intenso

Los detalles Se prevé que el paso de frentes dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mitad oeste peninsular y abundante nubosidad alta en el este y Baleares, también con intervalos de nubosidad baja matinal en el medio-bajo Ebro y puntos del Mediterráneo.

Una mujer se protege de la lluvia y del viento de la borrasca Claudia en Huelva
La llegada del viento, el oleaje y la lluvia activan avisos hoy en catorce provincias con temperaturas mínimas de hasta 0ºC en Albacete y Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por viento serán Asturias (cordillera y Picos de Europa), Cantabria (litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde) y Navarra. Al mismo tiempo, Cantabria (litoral costa), Guipúzcoa y Vizcaya tendrán aviso amarillo por oleaje, al igual que en A Coruña y Pontevedra.

Por su parte, la lluvia activará los avisos amarillos en Cádiz, Huelva, Sevilla, Zamora, Ávila, Cáceres, A Coruña, Ourense, Pontevedra y Las Palmas (Lanzarote y Fuerteventura) con precipitación acumulada de hasta 15 milímetros (mm) en una hora.

De este modo, AEMET prevé para este martes que el paso de frentes dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mitad oeste peninsular y abundante nubosidad alta en el este y Baleares, también con intervalos de nubosidad baja matinal en el medio-bajo Ebro y puntos del Mediterráneo.

Las precipitaciones serán persistentes en el oeste de Galicia, de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central, mientras que es probable alcanzar intensidades fuertes, con tormenta y posible granizo ocasional, en Huelva y puntos de Cádiz. En general, serán débiles, ocasionales en el Cantábrico y en forma de nieve en montañas de la vertiente atlántica norte por encima de los 1.500 o 1.700 metros (m).

En Canarias, habrá cielos poco nubosos al principio, con la cola del frente tendiendo a cubrirlos y dejando precipitaciones en el norte de las islas montañosas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde es probable que sean fuertes. Además, el archipiélago tendrá viento flojo del oeste rolando a norte moderado con intervalos fuertes.

Asimismo, se esperan nieblas matinales en depresiones del nordeste peninsular, con bancos de niebla en montañas de la mitad oeste y calima ligera el principio en Canarias, mientras que las heladas serán débiles en entornos de montaña y puntos del este de ambas mesetas.

Menos frío en el este, más en el resto del país

En cuanto a temperaturas máximas, aumentarán en Baleares, Ampurdán, Guadalquivir, este de la meseta Sur, Ebro y depresiones del nordeste. Sin embargo, descenderán en Extremadura, Castilla y León y Canarias y pocos cambios en el resto del territorio peninsular. Al mismo tiempo, las mínimas descenderán en el Cantábrico y noroeste peninsular con predominio de ascensos en el resto del país, más acusados en el suroeste peninsular que llegarán a notables en el bajo Guadalquivir.

Predominará el viento moderado de componente sur en Baleares y Península, en general flojo en su tercio oriental y con levante flojo en Alborán. Se prevén intervalos fuertes con rachas muy fuertes en litorales y montañas de Galicia, área cantábrica y Pirineo occidental, también posibles en otras montañas del centro y norte, así como litorales del golfo de Cádiz.

