Mensaje de despedida de Xabi Alonso: "Entrenar al Real Madrid ha sido un honor"

El ya exentrenador del conjunto blanco ha publicado un comunicado en redes sociales para despedirse del club y de la afición.

"No ha salido como nos hubiera gustado"

18 horas después de que el Real Madrid anunciase el cese de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, el técnico vasco se ha pronunciado.

A través de su perfil de Instagram, el tolosarra ha publicado un texto para despedirse del club, de sus jugadores y de la afición.

El exentrenador del Bayer Leverkusen lamenta que su periplo en el Santiago Bernabéu no ha terminado como le hubiera gustado a pesar de "haberlo hecho lo mejor posible".

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", arranca el texto.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", añade.

Este martes su sustituto, Álvaro Arbeloa, ya ha dirigido el entrenamiento del Madrid en Valdebebas. Este miércoles debutará en Copa del Rey ante el Albacete.