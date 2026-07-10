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Se salvó de las llamas

El duro relato de un vecino de Bédar que lo perdió todo en el incendio que azota Almería: "Salí corriendo para salvar a mis animales"

Los detalles Rubén ha contado cómo se encontró con una "llama de ocho metros" se aproximaba a su casa. Intentó subirse en su coche con sus animales, pero "la fuerza del fuego" ya lo devoraba todo.

Rubén, vecino Bédar

Rubén, vecino de Bédar, Almería, ha relatado cómo consiguió salvar su vida del incendio que azota Almería, aunque lo ha perdido todo, su hogar y su vehículo, que han sido devorados por las llamas.

"Vi cómo una llama de ocho metros venía hacia mí y, como tengo animales, salí corriendo para salvarlos. Me subí en el coche con ellos, pero la fuerza del fuego ya estaba en todo y como no podía salir por el camino, la única opción fue correr y subir a una montaña", ha contado el hombre.

Así, en un primero momento se refugió en una casa, pero al ver que el fuego se aproximaba, se fue a otra que muestra en el vídeo principal que acompaña a la noticia. "Ahí ya me refugié dentro, hasta que vinieron los Bomberos y la Policía Local del pueblo", ha señalado Rubén.

Moreno califica el incendio de "tragedia mayúscula"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha comparecido ante los medios para hablar del incendio, que ha dejado al menos 12 muertos y que mantiene a 23 personas ilocalizables en Almería. "Estamos ante una tragedia mayúscula", ha subrayado, al tiempo que ha expresado que se trata de un suceso "muy triste".

"Sabíamos que este verano iba a ser y va a ser muy difícil en Andalucía, en España y en Europa", ha avisado el dirigente 'popular', confirmando que la mayoría de los fallecidos son "británicos o belgas". En ese sentido, ha señalado que la causa de los fallecimientos son "el humo y las llamas". "Hay trabajando en torno a 500 efectivos en la zona. Se está haciendo lo que técnica y humanamente se puede hacer para controlar el incendio", ha indicado.

En lo referente al no envío del Es-Alert, Moreno ha asegurado que es una pregunta que ha hecho "nada más llegar" al puesto de mando: "Aquí hay casos en los que había que confinar y otros en los que había que salir de casa. La huella del Es-Alert no es exacta, hay puntos sin cobertura y se ha avisado de manera personal. Los técnicos dijeron que el mensaje podía generar más confusión que acierto".

"El alcalde avisó a la gente y les trasladó que en algunos casos se había decidido confinar y en otros evacuar. La no atención a eso, probablemente, ha causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos", ha aseverado.

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