Juanma Lamet, tajante sobre Junts: "Que vengan a dar lecciones con ese tufo supremacista no tiene un pase"

Jordi Turull ha desatado la polémica tras opinar sobre las deducciones fiscales anunciadas por Juanma Moreno. El líder catalán ha afirmado que "los andaluces se subvencionan el gimnasio con el dinero de los catalanes".

Este viernes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha agitado el 'Andalucía nos roba' al decir que "los andaluces se subvencionan el gimnasio" o tener mascota "con el dinero de los catalanes". Sus polémicas declaraciones llegan tras el anuncio de Juanma Moreno de deducciones fiscales en la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios para sus ciudadanos.

Para Juanma Lamet, se tratan de unas afirmaciones que rozan la xenofobia y ha criticado que "vuelva a salir el supremacismo de una parte del independentismo más irredento de Cataluña". "Que vengan a dar lecciones con ese pufo supremacista, casi xenófobo, no tiene un pase", ha expresado en Al Rojo Vivo.

El periodista ha dicho que la tónica de 'Andalucía nos roba' ya la empezó Pujol en los 80, "la defendió Torra, lo piensa Puigdemont y lo verbaliza Turull". Ha explicado que la razón por la que los andaluces van a tener una exención fiscal para los gimnasios es "porque no tenemos el 27% de la deuda con el Gobierno como tiene Cataluña y la política económica andaluza ha permitido algo más de margen".

Lamet considera que se puede discutir "si ese margen se puede usar para bajar impuestos o para política social", asegurando que él prefiere lo segundo, pero ha insistido en que "hay más margen porque sí que se ha gestionado, a diferencia de Cataluña".