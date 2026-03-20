Juanma Lamet: "Sumar debe entender que, para ganar votaciones, hay que rebajar los decretos: lo posible es mejor que lo deseable"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo el choque entre Sumar y PSOE por vivienda e insiste en la necesidad de sacar adelante el paquete de medidas: "Si no se aprueba, quienes saldrán perjudicadas serán las clases medias y bajas".

Juanma Lamet ha analizado en Al Rojo Vivo el nuevo choque entre Sumar y PSOE a cuenta de las medidas del Gobierno en materia de vivienda. El Consejo de Ministros extraordinario, convocado para aprobar un plan de respuesta integral ante la guerra en Irán, ni siquiera ha llegado a comenzar: los ministros de Sumar han decidido ausentarse en protesta por la exclusión de la moratoria de los alquileres y de medidas para limitar los márgenes empresariales en el decreto anticrisis.

"Entiendo la escenificación de Sumar, porque se ha quedado fuera de juego. Si no consigue avances, será muy difícil que no dé un portazo. Veremos si finalmente lo hace", ha señalado el periodista de 'El Mundo'.

Lamet ha subrayado, no obstante, que la situación parlamentaria obliga a ajustar expectativas:"Igual que el PSOE ha asumido que en esta nueva normalidad puede perder votaciones sin que sea algo dramático, Sumar tiene que entender que, para sacar adelante medidas, hay que rebajar los decretos. Lo posible es mejor que lo deseable".

Además, ha advertido de la falta de una mayoría de izquierdas en el Congreso en materia económica: "No existe esa mayoría. Hay una mayoría más inclinada a la derecha y, si se introducen determinadas medidas —como la prórroga de los alquileres, con la que estoy de acuerdo—, el decreto podría no aprobarse".

En ese escenario, ha insistido en la necesidad de sacar adelante el paquete de medidas: "Si no se aprueba, quienes saldrán perjudicadas serán las clases medias y bajas, que sí encuentran alivio en este decreto, especialmente en su factura energética".

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