Juanma Lamet reacciona a la posible expulsión de Vito Quiles y Ndongo del Congreso: "Basta ya, nunca se les debía haber acreditado, no son periodistas"

"Nunca se les debía haber acreditado. Jamás tendrían que haber emponzoñado el trabajo nada menos que en las Cortes", afirma el periodista de El Mundo Juanma Lamet en este vídeo.

El Congreso podría quitar este miércoles las acreditaciones a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La reunión será apromimadamente sobre las 16:30. En total, los dos activistas tienen acumulados 10 expedientes y denuncias.

Horas antes de que comience la reunión, el periodista Juanma Lamet, de 'El Mundo' comentaba esta posibilidad en Al Rojo Vivo: "Basta ya! Basta ya de esto. Nunca se les debía haber acreditado. Jamás tendrían que haber emponzoñado el trabajo nada menos que en las Cortes".

Porque, tal como afirma contundente, "no son periodistas, son activistas, ultras, agitadores, pseudos cuadrillas... Cada uno lo calificará como sea, menos como periodistas, porque no cumplen ni una sola de las normas deontológicas". Porque no, "no hacen periodismo, solo quieren reventar el trabajo de los demás. Y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", concluye el periodista.

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