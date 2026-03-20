Juanma Lamet reacciona al acuerdo entre Sumar y PSOE de dividir el decreto anticrisis en dos: "Una buena solución salomónica"

El periodista Juanma Lamet considera que el Partido Popular debería abstenerse ante el decreto, especialmente por medidas como la rebaja del IVA eléctrico, que ya defendía, y asumirlo como una "victoria moral".

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, ha reaccionado al acuerdo entre el Gobierno y Sumar para dividir en dos el decreto anticrisis —incluyendo medidas como el control de márgenes empresariales y la prórroga de los alquileres—, al que ha calificado como "una buena solución salomónica, literalmente".

Para explicarlo, ha recurddo a la conocida metáfora bíblica: "Salomón, ante la disputa de dos madres por un niño, propuso dividirlo en dos, y la verdadera madre fue la que se negó. En este caso, trocearlo creo que es lo correcto".

En esa línea, ha añadido: "Habrá que ver quién es el valiente que la semana que viene no convalida la parte de la rebaja fiscal".

Sobre la posición del Partido Popular ante este nuevo escenario, especialmente en lo relativo a medidas como la rebaja del IVA de la electricidad, Lamet ha apuntado: "Son medidas que el PP ya había planteado. Como mínimo, debería abstenerse, asumirlas y presentarlo como una victoria moral".

No obstante, ha matizado que el foco político inmediato podría estar en otros actores: "Hoy cuentan más los votos de Junts", ha deslizado.

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