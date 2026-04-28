Juanma Lamet, sobre la prioridad nacional: "El PP se ha tragado un sapo en el que Vox maneja las palabras"

El periodista ha indicado que Vox se ha convertido en el "ganador semántico". Sin embargo, ha advertido que, a largo plazo, cuando se vea que esta medida "no discrimina por pasaporte", tendrán que explicárselo a su electorado.

El candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido que prioridad nacionalno significa "exclusividad nacional". Unas declaraciones a las que ha reaccionado Juanma Lamet, dejando claro que significa exactamente eso.

El periodista ha recordado que hace unos días Ignacio Garriga dijo que la prioridad nacional era para "los nacidos de padre y madre y los extranjeros nacionalizados españoles", es decir, para aquellos que tengan DNI español.

"¿Eso no es excluyente solo para los españoles? Por supuesto que sí", ha destacado Juanma Lamet en Al Rojo Vivo.

Respecto a la situación del PP tras llegar a este pacto con el partido liderado por Santiago Abascal, el periodista ha indicado que cree que se ha "quebrado el clima de opinión". "Se han tragado un sapo en el que Vox maneja las palabras", ha asegurado.

Además, ha advertido que, quien controla las palabras, controla el relato político. Sin embargo, ha señalado que, a largo plazo, cuando se vea que esta medida no discrimina por pasaporte, Vox "tendrá que explicárselo a su electorado". Mientras tanto, ha destacado que se ha convertido en el "ganador semántico".

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