Juanma Lamet, sobre Mazón: "No sé qué más tiene que pasar para que Feijóo coja el toro por los cuernos y mire a Valencia con humanidad, no con encuestas"

La Audiencia de Valencia ha ordenado que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en las horas críticas de la DANA. El periodista Juanma Lamet lo analiza en este vídeo.

Tras ordenar la Audiencia de Valencia que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en las horas críticas de la DANA, el periodista Juanma Lamet, de 'El Mundo', recuerda la carta que la periodista escribió, y rompió su silencio, 10 meses después de la tragedia. En ella, señala Lamet, la propia Vilaplana relataba cómo cuando llegó a su casa después de la comida en El Ventorro, se dio cuenta de la magnitud de la tragedia y le pidió angustiada al propio president que su nombre quedase fuera.

Esto quiere decir, que "cualquiera en un microsegundo veía lo que estaba ocurriendo", afirma Lamet recordando todas las alertas que se estaban dando: desde las 14:00 'A Punt' estaba emitiendo riadas, en Al Rojo Vivo hubo ya una alerta muy clara de la AEMET... "Y que él, contrariamente a lo que dijo estaba recibiendo información a tiempo real y con cobertura. Vilaplana relata además que Mazón no le trasladaba ninguna inquietud mientras estaba teniendo información", añade el periodista.

"Yo no sé qué más tiene que pasar, cuando ahora cumplamos el primer aniversario de la DANA [29 de octubre de 2026] para el PP nacional, Feijóo, coja el toro por los cuernos y mire a Valencia no con encuestas, sino con ojos humanidad", remata Lamet, no sin antes sorprenderse de las últimas declaraciones de Mazón en las que, durante la presentación de un curso para alumnos para aprender a gestionar una riada, ha opinado que existe "una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas" y ha recalcado lo importante que es la prevención.

En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.