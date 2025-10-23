Ignacio Urquizu: "Da la sensación que el PP cree lo justo en la democracia, cuando se ve acorralado, actúa contra los que no piensan como ellos"

El analista critica el vídeo contra Amama y acusa al PP de "arremeter contra quienes no piensan como ellos". Lo compara con los ataques a las víctimas de la DANA y las protestas por Gaza, y denuncia que culpen a las víctimas en lugar de dar explicaciones.

Ignacio Urquizu se ha pronunciado sobre el vídeo difundido contra Amama, comparándolo con otros episodios recientes de desinformación y ataques desde el ámbito político. Ha recordado lo ocurrido con las víctimas de la DANA cuando se llegó a arremeter contra ellas y con las manifestaciones en apoyo a Gaza, en las que el portavoz del PP llegó a tildar a los participantes de "terroristas". "Y ahora lo volvemos a ver", ha señalado.

"El PP tiene un problema con la ciudadanía. Da la sensación que el PP cree lo justo en la democracia, cuando se ve acorralado, actúa contra los que no piensan como ellos", ha afirmado Urquizu.

Para él, los dirigentes populares han actuado justo al contrario de lo que deberían haber hecho. "Cuando tienes un problema, lo afrontas: das explicaciones, eres transparente, pones medidas sobre la mesa. En lugar de eso, han optado por culpar a las víctimas de lo que está ocurriendo, atacarlas y difundir vídeos de este tipo, que son simplemente inaceptables".