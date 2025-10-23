Ahora

en al rojo vivo

Ignacio Urquizu: "Da la sensación que el PP cree lo justo en la democracia, cuando se ve acorralado, actúa contra los que no piensan como ellos"

El analista critica el vídeo contra Amama y acusa al PP de "arremeter contra quienes no piensan como ellos". Lo compara con los ataques a las víctimas de la DANA y las protestas por Gaza, y denuncia que culpen a las víctimas en lugar de dar explicaciones.

Ignacio Urquizu: "Da la sensación que el PP cree lo justo en la democracia, cuando se ve acorralado, actúa contra los que no piensan como ellos"

Ignacio Urquizu se ha pronunciado sobre el vídeo difundido contra Amama, comparándolo con otros episodios recientes de desinformación y ataques desde el ámbito político. Ha recordado lo ocurrido con las víctimas de la DANA cuando se llegó a arremeter contra ellas y con las manifestaciones en apoyo a Gaza, en las que el portavoz del PP llegó a tildar a los participantes de "terroristas". "Y ahora lo volvemos a ver", ha señalado.

"El PP tiene un problema con la ciudadanía. Da la sensación que el PP cree lo justo en la democracia, cuando se ve acorralado, actúa contra los que no piensan como ellos", ha afirmado Urquizu.

Para él, los dirigentes populares han actuado justo al contrario de lo que deberían haber hecho. "Cuando tienes un problema, lo afrontas: das explicaciones, eres transparente, pones medidas sobre la mesa. En lugar de eso, han optado por culpar a las víctimas de lo que está ocurriendo, atacarlas y difundir vídeos de este tipo, que son simplemente inaceptables".

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía investiga los "fallos" en los cribados de cáncer y exige un informe a la Junta de Andalucía
  2. Sánchez logra llevar la "emergencia habitacional" a Europa: primera cumbre de la historia con el problema de la vivienda sobre la mesa
  3. La gerente del PSOE, en el Senado: "En el PSOE no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado"
  4. Ayuso se revuelve contra la designación de su sede como Lugar de Memoria Democrática y pide poner una placa en Moncloa que rece "Aquí escondían al hermano de Sánchez"
  5. La jueza de la DANA cita como testigo a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre por su comida en El Ventorro con Mazón
  6. Detenido un hombre acusado de encubrir al autor del último asesinato machista en Villaverde (Madrid)