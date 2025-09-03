Juanma Lamet explica por qué crece Vox: "Los están legitimando; cuando el PP vincula migración con delincuencia, Vox tiene legitimación para dar dos pasos más"

El periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, analiza en este vídeo algunos de los motivos por los que el partido de Santiago Abascal crece en España, aunque menos que en otros países europeos. En el vídeo, todos los detalles.

Tras las declaraciones sobre migración pronunciadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, estos últimos días, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet valora y explica por qué está creciendo la ultraderecha en España y su discurso racista.

"Los están legitimando, porque se está jugando en su terreno de juego, porque, cuando el PP liga migración con delincuencia, Vox tiene legitimación para dar dos pasos más y hablar de bombardear el Open Arms o de culpabilizar, nada más y nada menos, a una violación al presidente del Gobierno, a Ursula von der Leyen, al PP y a todos los que se les pasen por la imaginación", afirma Lamet.

Pero, además, señala también al PSOE: "Cuando el PSOE y el PP abren una enorme brecha de credibilidad de la institucionalidad y concordia política, tirándose los trastos a la cabeza por los incendios, le dan razones a Vox para decir que el sistema de cooperación entre las autonomías y el sistema central no funciona", asegura Lamet.

Porque, además, añade el periodista: "cuando el PP le dice a su electorado que va a haber elecciones pronto y que van a echar a Sánchez, y esas elecciones no llegan, hace que [parte de ese electorado] acabe yéndose a Vox, por lo que Vox va a seguir creciendo". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.